Prefeito de Apiacás recebe Prêmio, Rui Barbosa de Gestão de Qualidade concedido pelo Tribunal de Contas do Estado

O prefeito de Apiacás Júlio César dos Santos, recebeu nesta quarta-feira (18) o Prêmio “Rui Barbosa de Gestão de Qualidade”, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). O prêmio é concedido aos gestores públicos que contribuíram para a eficácia da gestão estratégica do Tribunal.

Este reconhecimento é fruto do trabalho de todos os servidores da Prefeitura de Apiacás que estão comprometidos com uma prestação de serviços públicos de qualidade para a população.

Segundo o prefeito, Sr. Júlio, o Prêmio Rui Barbosa de Gestão de Qualidade é um reconhecimento importante para o trabalho da Prefeitura de Apiacás, que tem se destacado por uma gestão eficiente e inovadora.

“Esse reconhecimento destaca o nosso município entre os municípios de Mato Grosso, que apresentaram os Melhores Resultados de Políticas Públicas, de acordo com o Sistema de Controle Interno do TCE-MT. Quero aqui agradecer a minha vice-prefeita Fabiana Pessoa, todos os secretários e servidores municipais, esse prêmio só confirma que estamos realmente no caminho certo, pois todos nós estamos comprometidos com uma gestão de responsabilidade. A todos meu muito obrigado’. Diz o prefeito.

Prêmio Rui Barbosa “Melhores Contas” é instituído por medalha e diploma de Honra ao Mérito assinado pelo Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro José Carlos Novelli, que tem como objetivo dar publicidade ao trabalho de gestores públicos estaduais e municipais que apresentarem as melhores práticas de regularidade e eficiência, efetividade e transparência de suas contas públicas no patamar de referência nacional na prestação de serviços de qualidade a sociedade.

Assessoria de imprensa: Driely Melo