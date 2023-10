Secretaria de Educação realiza 14ª Edição da Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica

Foi realizada na manhã de ontem, sexta-feira, dia 6 de outubro, no Museu de História Natural da Unemat a 14ª Edição da Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica (Femuceb). Depois de três anos parada por conta da pandemia, esse ano as atividades foram retomadas. Escolas da rede pública municipal e particular participaram. Os resultados serão divulgados nos próximos dias e a premiação está prevista para ser entregue no dia 31 de outubro. A primeira-dama Vilma Gamba prestigiou o evento.

A Femuceb tem em sua proposta a intenção de incentivar o interesse dos alunos pela pesquisa e busca pelo conhecimento. Ao desenvolver esta estratégia a Administração Municipal reforça seu compromisso de apoiar o crescimento intelectual dos alunos, preparando-os para um futuro promissor.

Para este ano foram apresentados 10 projetos, que envolveu seis escolas, sendo quatro da rede público municipal e duas escolas estaduais. “Nossas crianças são o nosso futuro. Precisamos incentivar a prática científica e a Femuceb tem isso em sua essência. Trabalhamos diariamente por uma educação melhor a cada dia”, pontua a secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos Mazzoni.

Representando a rede pública municipal estiveram presentes as escolas Benjamin de Padoa, Castelo Branco, Vicente Francisco da Silva, Vilma Dias da Silva de Freitas, Sônia Maria Faleiro, Jardim das Flores. Pela rede pública estadual estiveram presentes as escolas Jayme Veríssimo de Campos Júnior e 19 de Maio.

Entre os projetos apresentados podemos dizer “Bullying, onde eu estiver, não!”, apresentados pelos alunos do Benjamin Padoa. Outro projeto que podemos citar é o desenvolvido pelos alunos da Castelo Branco “Dependência Digital na Escola”.

Outro projeto desenvolvido, mas desta vez, representando a rede estadual, citamos os alunos da Jayme Veríssimo de Campos Júnior, com o projeto “Avaliando a Umidade Relativa do Ar na Horta Escolar”.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação