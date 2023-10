Gestão de Paranaíta é Destaque Nacional da TV Conasems por meio da Secretaria de Saúde

O município de Paranaíta na Gestão do Prefeito Osmar Moreira se tornou o epicentro de uma importante jornada no cenário da saúde pública no Brasil.

A TV CONASEMS, renomada por seu compromisso com a informação de qualidade e a promoção da saúde, desembarcou em solo paranaitense para registrar o desempenho da equipe da Secretaria de Saúde no sucesso das coberturas vacinais através do Programa Protege Paranaíta que trazem práticas vacinais que se destaca Brasil a fora.



No primeiro dia de gravação do documentário chamado WebDoc, a equipe da TV CONASEMS mergulhou de cabeça para registrar de perto todas as atividades realizadas no Munícipio de Paranaíta. A cidade é conhecida por sua gente modesta e acolhedores que apoiaram e foram os atores principais para o sucesso das ações na saúde e também pela dedicação de todos os profissionais de saúde, que estão nos holofotes servindo de referencia para registrar mais um passo na história da Saúde de Paranaíta.



As câmeras capturaram não apenas os feitos impressionantes das coberturas vacinais, mas também a realidade da equipe de saúde em campo trabalhando para chegar até os Pacientes que encontraram esperança nas vacinas, profissionais de saúde que dedicaram seu tempo e energia para proteger suas comunidades, e líderes locais que abraçaram a causa com paixão e determinação.



Não é por acaso que o WebDoc sobre Coberturas Vacinais e Experiências Exitosas conquistou a categoria nacional. Sua abordagem autêntica e compromisso com a verdadeira essência da saúde pública foram reconhecidos não apenas em território nacional, mas também reverberaram internacionalmente. Paranaíta se tornou uma referência global no que diz respeito à gestão eficaz das vacinas, mostrando ao mundo que a dedicação e a colaboração podem transformar desafios em triunfos.



Andréia Reis, Secretária de Saúde acompanhou os bastidores do audiovisual, testemunhando não apenas um documentário, mas a busca incansável pela saúde e bem-estar de todos. Paranaíta é uma prova viva de que quando as pessoas trabalham em equipe em torno de um objetivo comum, o resultado é nada menos que um Destaque Nacional e Internacional pela cobertura vacinal e pela criatividade de uma equipe coesa na busca de imunização aos cidadãos. É válido destacar que toda a equipe de gestão e a câmara de vereadores tiveram relevante papel nestas ações.

Angelo Papadopulos

Secom