Unemat inicia processo eleitoral para diretor em quatro câmpus

Eleições ocorrerão em novembro nos câmpus de Alta Floresta, Barra do Bugres, Colíder e Pontes e Lacerda

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) iniciou o processo eleitoral para a comunidade acadêmica escolher os diretores em quatro de seus 13 câmpus.

Alunos, professores e técnicos irão às urnas em novembro para a escolha do diretor administrativo do Câmpus Universitário do Vale do Teles Pires, em Colíder, cargo este ocupado por profissional técnico.

Já os câmpus universitários de Alta Floresta e de Pontes e Lacerda elegerão seus diretores político-pedagógicos e financeiros, bem como no Câmpus Universitário Deputado Estadual Renê Barbour, em Barra dos Bugres. Estes cargos são ocupados por docentes.

Os colegiados regionais de cada câmpus designaram as comissões eleitorais dos quatro processos, que publicaram três dos editais de abertura nesta segunda-feira (2). A comissão eleitoral de Pontes e Lacerda já havia publicado seu edital na última quinta-feira (28).

INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS

O período de inscrições para candidatos em Barra do Bugres, Colíder e Pontes e Lacerda inicia na segunda-feira (9) e se encerra no dia 18 de outubro. Já Alta Floresta inicia na terça-feira (10) e se encerra no dia 17 de outubro.

A homologação preliminar do registro de candidatura será no dia 19 de outubro, com recursos e pedidos de impugnação devendo ser realizados nos dias 20 e 23, com homologação definitiva no dia 24.

ELEITORES

Os eleitores poderão consultar o sistema virtual de eleição no dia 24 de outubro, e solicitar alteração do dia 25 ao dia 28 de outubro. O sistema poderá ser consultado no endereço eletrônico eleicoes.unemat.br

CAMPANHA E ELEIÇÃO

O período de campanha eleitoral inicia no dia 25 de outubro e se estende até a véspera da eleição nos quatro câmpus.

A eleição será no dia 14 de novembro em Alta Floresta, Pontes e Lacerda e Colíder. Já o câmpus de Barra do Bugres irá às urnas no dia 9 de novembro.

RESULTADOS

O resultado preliminar da eleição em Barra do Bugres será divulgado até as 23 horas do dia 10 de novembro, com recurso podendo ser interposto nos dias 13 e 14, e o resultado final sendo publicado no dia 16.

Nos demais câmpus o resultado preliminar será divulgado até as 23 horas do dia 16 de novembro, com recursos nos dias 17 e 20, sendo o resultado final divulgado no dia 21.

ELEIÇÕES 2023

Consulta dos eleitores ao sistema virtual de eleição: 24 de outubro

Prazo para solicitação de alteração: 23 a 28 de outubro

ALTA FLORESTA

Diretor político-pedagógico e financeiro

Inscrições de candidatos: 10 a 17 de outubro

Homologação das candidaturas: 24 de outubro

Campanha eleitoral: 25 de outubro a 13 de novembro

Eleição: 14 de novembro

Resultado preliminar: 16 de novembro

Resultado final: 21 de novembro

Nataniel Zanferrari