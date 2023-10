Grefron recupera cinco caminhonetes roubadas e furtadas no intervalo de 24 horas

As ações ocorrem no âmbito da operação Hórus/Guardiões das Fronteiras

Cinco caminhonetes roubadas foram recuperadas em ações das forças policiais com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), no intervalo de 24 horas. As ocorrências foram registradas em Porto Esperidião, Itaubá e Sorriso. Os veículos recuperados, juntos, estão avaliados em mais de R$ 1 milhão.



Em Porto Esperidião, uma Hilux e uma SW4 foram apreendidas em um bloqueio policial, nesta quarta-feira (04.10). Os motoristas abandonaram os veículos e fugiram a pé quando viram a polícia. Após checagem, a polícia constatou que as caminhonetes eram produtos de roubo/furto em Cuiabá.



Ainda em Porto Esperidião, nessa terça-feira (03.10), os policiais abordaram o condutor de uma Mitsubishi/L200 Triton de cor branca, trafegando pela MT-265, sentido Bolívia. Durante vistoria no veículo, os policiais constataram sinais identificadores do veículo adulterados, indicando a possibilidade de ser produto de roubo/furto. O motorista foi preso e encaminhado para Delegacia de Fronteira, em Cáceres. A caminhonete, avaliada em R$ 180 mil, deve passar por perícia para confirmar a procedência.

No mesmo dia, nas cidades de Itaubá e Sorriso, foram recuperadas duas caminhonetes da marca Toyora Hilux, ambas furtadas em Cuiabá. Dois homens foram encaminhados para a delegacia. Juntas, as caminhonetes estão avaliadas em R$ 440 mil.

As ações ocorrem no âmbito da operação Hórus/Guardiões das Fronteiras e foram feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 3º Comando Regional da Polícia Militar e Grupo de Apoio (GAP) do 17º Batalhão de Mirassol d’Oeste.

Fabiana Mendes | Sesp