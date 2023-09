Politec capacita peritos para uso de equipamento de alta precisão nas análises em drogas

Atualmente, 16 unidades da Politec da capital e do interior já realizam os exames definitivos de entorpecentes

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) está capacitando os peritos criminais oficiais do interior do estado para a realização de perícias em drogas, com o uso do equipamento FTIR (Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier) e teste colorimétrico, que garantem resultados precisos e seguros, conforme os padrões de identificação forense de drogas estabelecidos internacionalmente.



O curso começou na segunda-feira (11.09) e segue até o dia 22 deste mês.

A capacitação está sendo ministrada pelo gerente de perícias em química forense Ewerton Barros, e ensina a usar o equipamento no exame definitivo de drogas.



Os peritos são orientados especialmente para a identificação de impurezas de outras substâncias que possam interferir no resultado do exame.

Participam do curso peritos oficiais de municípios do interior do estado, entre eles de Barra do Garças, Cáceres, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Alto Araguaia e Pontes e Lacerda. Os alunos têm acesso às técnicas para que o processo de reconhecimento dos entorpecentes ocorra de maneira ágil e hábil.

Atualmente, todas as 16 unidades da Politec da capital e do interior já realizam os exames definitivos de drogas.



A Politec vem buscando aprimorar o conhecimento dos peritos oficiais e capacitá-los para melhoria do desempenho e agilidade na entrega dos resultados, tornando assim, rápida e eficiente resposta ao combate do tráfico e consumo de drogas ilícitas.

Assessoria | Politec-MT