Servidores do Estado podem aderir ao MT Saúde com carência zero

A adesão pode ser feita com mensalidades a partir de R$ 115,40

O Mato Grosso Saúde (MT Saúde) lançou novamente a campanha Adesão Carência Zero para consultas e exames simples. Os servidores interessados têm até o dia 30 de setembro para fazer a adesão ao plano.



Podem aderir ao MT Saúde os servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, suas autarquias e fundações, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública, inclusive aqueles que ocupam cargos exclusivamente comissionados ou temporários.



A adesão pode ser feita com a mensalidades a partir de R$ 115,40 e de forma online, pelo site: www.matogrossosaude.mt.gov.br, e-mail: atendimento@mtsaude.mt.gov.br ou pelo WhatsApp (65) 98463-3773.



Familiares de servidores, como pais, filhos, cônjuges, entre outros, também podem fazer parte da rede de beneficiários. Para fazer sua adesão, basta clicar AQUI.



Com o melhor custo-benefício do mercado, o convênio possui cerca de 450 prestadores de serviços entre hospitais, clínicas, laboratórios e médicos de diversas especialidades, amplo rol de cobertura assistencial e mensalidades com valores abaixo da média de mercado. Além disso, oferece serviços de teleconsulta e pronto atendimento digital 24 horas.



A presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos, destacou os benefícios do plano, como a garantia de atendimento em casos de urgência nos melhores hospitais e a facilidade de agendar consultas médicas no dia a dia.



“O MT Saúde aumentou o número de hospitais e médicos credenciados consideralmente nos últimos anos, e em consequência disso, mais de 2.100 servidores aderiram ao plano somente em 2023. Temos hoje o melhor custo-benefício do mercado, com atendimento de excelência por parte de nossos credenciados”, ressaltou.

Thiago Novaes | Seplag-MT