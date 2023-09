Operação cumpre 103 mandados contra organização criminosa responsável por comandar tráfico de drogas em MT

As ordens judiciais são realizadas em Cuiabá, Sinop, Colíder, Peixoto de Azevedo, Matupá e Novo Progresso (PA)

Mais de 100 mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridas na manhã desta quarta-feira (9), Pela Polícia Civil, durante a Operação Rubrum, contra uma organização criminosa envolvida em tráfico de trogas e lavagem de dinheiro. As ordens são realizadas em Cuiabá, Sinop, Colíder, Peixoto de Azevedo, Matupá e Novo Progresso (PA).

Ao todo são cumpridos 103 ordens judiciais, distribuídas entre 39 mandados de prisão, 63 de busca e apreensão e um de internação de adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, entre os alvos, está o líder da facção criminosa. Além disso, também são realizadas medidas cautelares, quebra de sigilo bancário e bloqueio de bens dos envolvidos no grupo criminoso.

Conforme as investigações, foram identificadas 50 “lojinhas” instaladas para venda de entorpecentes que pertenciam a organização. No decorrer das investigações, foi possível identificar a liderança da facção criminosa, que utilizava de empresa de manutenção de eletrodomésticos de fachada para ocultar os valores adquiridos com o tráfico de drogas.

Operação Rubrum

O nome da operação Rubrum, que significa “vermelho” em latim, faz referência a organização criminosa alvo da investigação.

