Quatro fugitivos da cadeia de Peixoto morrem em confronto com a PM

Quatro suspeitos morreram em confronto com policiais militares e civis no final da tarde desta terça-feira, 15 de agosto, em Colíder. Três dos mortos seriam fugitivos do Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo, que escaparam no começo da semana passada. O outro suspeito não foi identificado.

Os criminosos foram identificados como: Alexandre Costa da Silva, Edgar Ricardo da Mota, Jackson de Souza Nunes e Rodrigo César de Melo. Não há informações se algum policial foi ferido no confronto.

Em vídeo, o Major PM Ben-Hur explicou que a Polícia Civil e a Inteligência da Polícia Militar receberam informações apontando que 4 dos 7 foragidos da cadeia de Peixoto estariam escondidos em uma chácara próximo a Colíder.

Os policiais foram recebidos a tiros pelos bandidos e revidaram. Os criminosos estavam armados com dois revólveres, uma pistola e uma espingarda de cano longo.

No local, os criminosos encontraram três telefones celulares e porções de maconha, além dos armamentos e munições.

A operação para localizar os fugitivos restantes continua.

Redação | Estadão Mato Grosso