População de Cuiabá terá centro médico especializado em atendimento infantil

Cuiabá terá um centro médico especializado em atendimento infantil pelo SUS. A unidade tem previsão de entrega até o final deste ano e será implantada no antigo Pronto-Socorro, com atendimento portas abertas 24 horas.



A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta terça-feira (15.08) pelo governador Mauro Mendes e a interventora na Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona. Com investimentos na ordem de R$ 5,5 milhões, a nova unidade especializada no atendimento às crianças terá nove consultórios e 25 leitos.



“Estamos muito felizes em iniciar mais este desafio. O grande desespero de toda mãe é ver o seu filho com algum problema, ir à uma unidade e não encontrar um especialista. Com essa estrutura nós vamos poder trazer os casos mais graves para cá, evitando que as crianças deixem de receber o tratamento adequado feito por um especialista. Daqui três meses e meio estaremos de volta para a entrega desta unidade”, destacou o governador Mauro Mendes.



A interventora na Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, frisou que as obras já iniciam nesta terça-feira e que toda a área onde funcionava o antigo pronto atendimento na unidade receberá reformas para a implantação do Centro Médico.



“Vamos ampliar a estrutura, que vai ofertar atendimento exclusivo em pediatria com nove consultórios, mais 25 leitos, além de contar com suporte para diagnósticos”, frisou Carmona, acrescentando que a unidade já possui 25 leitos de enfermaria pediátrica para tratamento clínico e cirúrgico em funcionamento e 15 leitos de UTI pediátrica.



Para o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, o novo Centro Médico será referência no atendimento infantil.



“Este espaço vai resolver um problema de saúde e vai dar mais tranquilidade para as mães que terão um local de referência para o atendimento infantil. Não resta dúvida que é uma obra importante e tem todo o nosso apoio para que seja concluída o mais rápido possível, e possamos entregar para a população cuiabana até o fim do ano”, disse Botelho.



Participaram da assinatura da ordem de serviço os deputados estaduais Max Russi, Paulo Araújo e Chico Guarnieri, os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), Jefferson Neves (Cultura, Esporte e Lazer), Laice Souza (Comunicação), Gilberto Figueiredo (Saúde), o comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes, e vereadores da Capital.

Aline Chagas e Dayanne Santana | Gabinete de Intervenção