A Gestão Municipal de Apiacás da ordem de serviço para a construção de estacionamento nas Avenida Governador Dante Martins de Oliveira e Ludovico da Riva Neto

A Gestão Municipal de Apiacás, deu início a mais uma ordem de serviço, desta vez autorizando a obra do estacionamento no canteiro central da Avenida Governador Dante Martins de Oliveira em frente ao Lago Municipal e na Avenida Ludovico da Riva Neto em frente à Câmara Municipal de Vereadores. A empresa que irá executar a obra é a CR7 Engenharia EIRELI, com a supervisão do engenheiro fiscal Jean Garatttini Vizzotto, essa obra será feita com recurso próprio tendo como objetivo deixar a cidade cada vez mais bonita.

Segundo o Sr. Júlio César, prefeito municipal, essa obra vem para atender a demanda da população além de deixar cidade cada vez mais bonita. “Pensando no conforto, bem-estar, organização e segurança da nossa população, resolvemos construir o estacionamento na Avenida Principal para atender as pessoas que visitam o Lago Municipal, e a mesma obra será feita em frente à Câmara de Vereadores. A obra será executada com agilidade, no qual nosso engenheiro estará vistoriando. Estamos trabalhando com muita responsabilidade com o recurso público, sempre investindo em melhorias para os nossos munícipes. Quero agradecer a Câmara de Vereadores pela parceira que temos em todas as nossas obras ”. Diz o prefeito.

A vice-prefeita, Sra. Fabiana Pessoa, lembra da importância dessa obra, para garantir conforto e segurança à população. “O Prefeito Júlio sempre vem pensando em como melhorar a qualidade de vida da população e, juntos pensamos na obra do estacionamento, que irá proporcionar conforto para quem visita o Lago Municipal, e as pessoas que utilizam a Câmara de Vereadores, além do conforto, a obra valoriza os ambientes, deixando-os harmoniosos e aconchegantes. Quero deixar aqui meu reconhecimento ao empenho do Prefeito Júlio e de toda nossa equipe de servidores, pois sem eles nada disso seria possível.” Afirma a vice-prefeita.

Assessoria de imprensa: Driely Melo