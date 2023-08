Corpo de Bombeiros abre processo seletivo para contratação de brigadistas florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso abriu, nesta terça-feira (15.08), as inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de 174 brigadistas florestais temporários para reforçar as ações durante o período proibitivo do uso do fogo. A remuneração bruta mensal será de R$ 2.400.



A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, no regime de plantão de 12 horas, seguido de 36 horas de descanso. O contrato será de dois meses, podendo ser prorrogado desde que haja previsão legal.



A inscrição é gratuita e deve ser realizada até 20 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 18h, nas unidades militares de 28 municípios, conforme descrito no edital. O interessado deverá entregar as fichas de inscrição e de análise preenchidas, e devem portar um documento de identificação oficial.



O processo seletivo será dividido em duas fases: a primeira consiste na avaliação curricular do candidato, de caráter classificatório e eliminatório; já a segunda será o Teste de Aptidão Física (TAF) e o Teste de Habilidade para Utilização de Ferramentas Agrícolas (THUFA). Ao final, o candidato selecionado passará pelo Curso de Capacitação de Brigadistas.



Os profissionais selecionados irão atender os municípios de Cuiabá, Barão de Melgaço, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio do Leverger, Paranatinga, Alto Paraguai, Feliz Natal, Nova Maringá, Nova Ubiratã, União do Sul, Água Boa, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Cocalinho, Confresa, Novo Santo Antônio, Ribeirão Cascalheira, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Vila Bela da Santíssima Trindade, Aripuanã, Barra do Bugres, colniza, Cotriguaçu, Juara e Nova Bandeirantes.



O resultado final será divulgado no dia 9 de setembro, no Diário Oficial do Estado.

José Lucas Salvani | Secom-MT