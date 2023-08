Mato Grosso registra a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos

Mato Grosso registrou, no segundo trimestre de 2023, a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, com apenas 3% de desocupação.



A informação consta no último relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



De acordo com o informativo, Mato Grosso avançou de 4,5% de desempregos no 1º trimestre de 2023 para 3% no segundo trimestre. No ranking geral, o estado obteve o 2º melhor desempenho do país, ficando atrás apenas de Rondônia, com 2,4%.



Além disso, Mato Grosso foi o estado que percentualmente mais cresceu em geração de empregos nos primeiros seis meses do ano, com alta de 4,81%



“Essa notícia é motivo de muita alegria. Nesse primeiro semestre foram mais de 40 mil novos empregos gerados. Boa parte disso na construção civil, por meio das obras que o Governo do Estado tem tocado em todas as regiões”, relatou o governador Mauro Mendes.



O governador ainda destacou que as medidas adotadas pela atual gestão fizeram Mato Grosso se tornar atrativo para novos investimentos e, consequentemente, para a geração de empregos.



Entre elas se destacam a redução de mais de 140 impostos e taxas, isonomia e rapidez na concessão de benefícios fiscais, redução de burocracia, mais celeridade na análise de licenças ambientais e cadastros ambientais rurais, e o fato de Mato Grosso ter retomado a credibilidade perante fornecedores e investidores, com uma gestão fiscal que é destaque no país.



“Estão de parabéns todos os empreendedores, servidores, e todos aqueles que têm ajudado a construir essa belíssima história do nosso estado”, finalizou.

Lucas Rodrigues | Secom-MT