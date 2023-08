Prefeitura de Apiacás entrega materiais e brinquedos pedagógicos para a Secretaria de Educação

A Prefeitura Municipal de Apiacás por meio da Secretaria Municipal de Educação entregou materiais e brinquedos pedagógicos para a rede municipal de ensino. Os materiais foram adquiridos com recurso próprio no valor de R$ 100.000,00 reais, sendo a distribuição realizada para a Escola Infantil Construindo o Saber e para a Sala de Recurso da Escola Centro de Promoção.

O Prefeito Júlio César, fez questão de estar presente durante a entrega dos materiais e parabenizou a secretária de educação e sua equipe. “Estamos investindo em todas as secretarias municipais, desde capacitação dos servidores, melhores condições de trabalho, equipamentos e máquinas novas que vem para fortalecer e ofertar melhores condições de trabalhos aos servidores, bem como ao processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Nossa gestão tem a preocupação de investir em todas as secretarias, pois cada uma delas desenvolve um grande trabalho à população. Quero hoje agradecer a Secretária de Educação Franciane e sua equipe”. Diz o prefeito.

De acordo a Vice-Prefeita, Fabiana Pessoa, investir na educação é pensar no futuro do município. “Uma das nossas prioridades com certeza é a educação, pois todos nós sabemos que o futuro do nosso município está nas mãos das nossas crianças e adolescentes, que daqui alguns anos serão os novos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, professores, médicos, mecânicos, motoristas, empreendedores, comerciantes enfim são eles que irão cuidar não só do município mais da população. Por isso hoje quero parabenizar o Prefeito Júlio que vem investindo cada dia na área da educação, e parabenizar a Secretária e toda sua equipe”. Ressalta a Vice-Prefeita.

Assessoria Driely Melo