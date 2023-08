34º FESCAF prorroga o prazo para inscrições até dia 11/08

A Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria de Cultura e Juventude decidiu por prorrogar o prazo de inscrições para o 34º FESCAF – Festival da Canção de Alta Floresta. A preocupação da Comissão Organizadora é garantir com isso maior tempo para que a notícia sobre a promoção do evento chegue ao maior número de interessados(as) e garantir acesso.

O FESCAF é um dos maiores e mais tradicionais festivais de música do Estado e país. E na edição deste ano garantirá um volume maior em premiação (R$ 50.000,00) em relação aos anos anteriores. Os valores são distribuídos para Composições nas categorias MPB e Sertanejo e Intérpretes nas categorias adulto e infanto-juvenil.

O evento tem patrocínio do Governo do Estado de Mato Grosso através da SECEL – Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, num investimento de 236 mil reais, com o apoio do Deputado Estadual “Beto Dois a Um”. Além do maior valor nas premiações outro diferencial nesta edição é a ajuda de custo ofertada aos classificados de outras localidades, o que deve estimular a maior participação de candidatos. O prefeito Chico Gamba reforçou a importância do festival e a retomada de sua realização em sua gestão e ressaltou sua relevância “aonde nós conseguimos trazer participantes do Brasil todo e dessa forma possam levar uma ótima ideia sobre Alta Floresta e também oportunizar para os participantes da nossa região, do nosso município e por que não oportunizar nós que viremos aqui assistir os nossos artistas.”

Aos interessados as INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS seguirão abertas até dia 11/08 e são realizadas em formato online através do link disponível no site da Prefeitura de Alta Floresta (www.altafloresta.mt.gov.br). Os candidatos(as) devem se atentar as normas previstas no Regulamento Oficial do FESCAF que também está disponível no site da Prefeitura para download.

Valdir Garcia Júnior

Núcleo de Comunicação