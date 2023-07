Mato Grosso atinge marca de 2,5 milhões de eleitores(as)

Mato Grosso atingiu, nesta quarta-feira (18.07), a marca de 2,5 milhões de eleitores(as) aptos(as) ao voto. Somente entre janeiro e junho de 2023, o eleitorado teve um aumento de 29 mil pessoas, número 101% maior que o registrado nos primeiros seis meses de 2021 (ano não eleitoral).

A expectativa é que este número aumente consideravelmente até as Eleições 2024, já que o Cadastro Eleitoral só fechará no início de maio.

No fechamento do Cadastro Eleitoral de 2022 (janeiro a maio), ano eleitoral, Mato Grosso ampliou o eleitorado em 227,5 mil. Já no fechamento de 2020, o estado teve um crescimento de 159 mil pessoas aptas a votarem. Nos últimos 10 anos, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) registrou um aumento de 15,5% no eleitorado, saindo de 2.163.667 em 2013 para os(as) atuais 2.500.710 eleitores(as).

“Nós temos realizado uma série de mutirões e pedido para população não deixar para buscar o atendimento da Justiça Eleitoral na última hora. Temos muito tempo para o fechamento do Cadastro Eleitoral, porém, os últimos meses são historicamente marcados pelo transtorno das filas. Felizmente, a população tem ouvido este chamado, prova disso é que neste ano atendemos mais que o dobro de eleitores em relação ao ano de 2021, quando não há o apelo da proximidade das eleições”, destacou a presidente do TRE-MT, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Biometria

A Justiça Eleitoral retomou no mês de abril o cadastramento biométrico de eleitores. A coleta da digital havia sido suspensa há três anos em função da pandemia de Covid-19. A expectativa do TRE-MT é iniciar o cadastramento biométrico em todos os municípios do Estado. Do total, cerca de dois milhões de eleitores já possuem sua biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Quem ainda não fez a biometria, é necessário ir até o cartório ou posto eleitoral mais próximo.

Assessoria TRE-MT