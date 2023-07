Arraiá da Melhor Idade em Paranaíta

Uma tarde colorida e muito animada foi realizada no Salão do CRAS na última sexta (14), a equipe da Primeira Dama e Secretária de Assistência Social Nair Valentim preparou uma bela decoração no estilo caipira para receber os queridos idosos no Arraiá da Melhor Idade.

Um teatro muito divertido foi apresentado por integrantes da equipe do Social e do Grupo da Melhor Idade. O famoso casamento caipira fez a alegria da tarde arrancando muitos risos do público presente.

Além do teatro teve também a pescaria onde os idosos puderam ganhar diversos mimos, e o tradicional bailão da Melhor Idade agitou o grupo com muita música boa.

Durante a festividade foi servido um delicioso banquete com comidas típicas das festas juninas, uma tarde realmente alegre e prazerosa feita como sempre com muito carinho e respeito aos nossos idosos, uma prioridade que a Gestão municipal tem de sempre levar interação, cidadania e lazer a estas pessoas tão especiais.

Assessoria Facebook Prefeitura