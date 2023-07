Assistência Social e Agricultura realizam entrega de Ecobags personalizadas aos beneficiários do Programa Cesta Verde

O Programa Cesta Verde é destaque de importância para as famílias paranaitenses de baixa renda, sendo reconhecido e tornando-se exemplo para diversos municípios em todo o País. Um orgulho para a Gestão Municipal de Paranaíta.

Nesta quarta-feira 28 de junho de 2023 o Prefeito Osmar Moreira, acompanhado da Primeira Dama e Secretária de Assistência Social, Nair Valentim, junto às equipes de Assistência Social e Agricultura, realizaram a entrega de Ecobags personalizadas aos beneficiários do referido programa. Este item além de ofertar maior segurança e higiene, para as pessoas que buscam suas cestas, ainda contribui com a preservação do meio ambiente, uma vez que são mais duráveis e produzidas em material sustentável.

A união das duas equipes, com a Coopervila e agricultores individuais (todos da agricultura familiar), na realização deste trabalho, leva à mesa de 150 famílias, verduras, frutas, legumes, tubérculos e ovos, frescos e saudáveis.

Uma ação que favorece a todos, da produção ao consumo final. Valorizando o que é nosso.

A Primeira Dama Nair Valentim, e a Secretária de Agricultura Taloana Garcia juntamente com a Coordenadora do CRAS Daiane Lucy, em comemoração aos 44 anos de Paranaíta, aproveitaram esse momento especial para expressar vossa gratidão aos servidores que atuam neste maravilhoso Programa, realizaram a entrega de camisetas personalizadas do Cesta Verde, em reconhecimento, ao esforço e dedicação de cada um.

Angelo Papadopulos

Assessoria