Mostra da escola de artes de AF reúne mais de 500 pessoas em show de humildade e talentos

A secretaria municipal de Cultura realizou na noite de quarta-feira, na sede do Lions Clube (área externa), uma mostra de artes que uniu humildade e talentos nas áreas de canto, ballet e teatro. Foi uma oportunidade aos profissionais fazedores de cultura demostrarem à sociedade uma parte das atividades que é desenvolvida pela Cultura altaflorestense, sob o comando da ex-vereadora e expoente da cultura, Elisa Gomes Machado.

A abertura do espetáculo teve a fala da Secretaria que enalteceu a atuação de sua equipe que, apesar de reduzida, se desdobrou para apresentar o melhor às famílias que lá estavam. Elisa Gomes também agradeceu ao apoio das famílias que colaboraram de forma incisiva para que o evento ocorresse da melhor maneira possível.

E os familiares de fato tiveram papel fundamental. Os pais, além de auxiliarem os professores na organização dos alunos, seus filhos, também idealizaram e fizeram acontecer o que ficou chamado de “lanche comunitário”, onde cada pai levou um prato para ser servido a todos os presentes ao final do evento. Foi um verdadeiro banquete com variedades e quantidade suficiente para deixar todos muito a vontade.

As atividades iniciaram-se com danças de ballet, organizado pela professora Anna Carolina, que organizou uma peça para cada grupo que é atendido pela Secretaria. Houve ainda apresentações de teatro e de canto.

“No final do ano pretendemos fazer o fechamento com um grande espetáculo, no teatro da Secretaria de Cultura, que deve acontecer em três dias seguidos”, afirmou a Secretária enquanto organizava a entrada de alunos para o palco em uma das muitas apresentações.

O sucesso do evento, deve-se especialmente à perseverança dos profissionais da Secretaria de Cultura, que se desdobrou em todos os aspectos, de garantia da segurança às pessoas presentes, à organização dos alunos para a mostra de artes. E, claro, aos familiares que também foram fundamentais para a realização do evento, que foi o primeiro da vida para muitos dos que lá estiveram.

Da redação

Jornal O Diário