Eleitores com deficiência devem atualizar registro eleitoral

Uma realidade muitas vezes invisível para grande parte da população, as pessoas com deficiência enfrentam desafios diários para exercerem seus direitos básicos. No entanto, quando se trata do direito ao voto, um panorama preocupante é revelado: apenas uma pequena fração dos eleitores de Mato Grosso está registrada como portadora de deficiência, de acordo com os dados do Censo de 2010.

O Censo apontou que Mato Grosso possui 4.391 pessoas totalmente surdas e 22.659 com grande dificuldade auditiva. Além disso, existem 8.308 pessoas com incapacidade motora total e 43.110 com grande dificuldade motora. Para completar, 5.168 pessoas são cegas e 91.415 possuem grande dificuldade visual. Diante desses números, fica evidente que o baixo número de eleitores registrados como portadores de deficiência não condiz com a realidade.

Em busca de uma mudança significativa, a desembargadora presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Maria Aparecida Ribeiro, faz um convite a todos os eleitores mato-grossenses com deficiência: atualizem suas informações no sistema TítuloNet ou diretamente nos cartórios eleitorais.

“Essa ação será fundamental para que a Justiça Eleitoral possa melhor atendê-los e garantir que todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades especiais, possam exercer plenamente seu direito ao voto”, ressaltou.

Atendimento personalizado

Para facilitar a participação dos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, o TRE-MT oferece a opção de transferência para uma seção especial. Essas seções serão instaladas em locais de fácil acesso, com estacionamento próximo e banheiros adequados. Além disso, aqueles cujas deficiências tornem impossível ou extremamente oneroso os cumprimentos das obrigações eleitorais podem solicitar ao juiz eleitoral a emissão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado.

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso também disponibiliza urnas eletrônicas equipadas com teclado em braille e a opção de uso de fones de ouvido para sinais sonoros.

Da Redação

Estadão Mato Grosso