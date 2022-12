Em sessão solene, Câmara entrega títulos de cidadãos honorários para mais de 20 pessoas

Foi realizada na noite da última sexta-feira, dia 09 de dezembro, a Sessão Solene de entrega de títulos de cidadãos honorários altaflorestenses para cerca de 21 pessoas. O evento foi promovido pela Câmara Municipal de Alta Floresta e ocorreu nas dependências do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha. Este título é uma das maiores honrarias concedida pelo Poder Legislativo, com o propósito de homenagear personalidades que, reconhecidamente, tenham prestado serviços relevantes ao município.

Durante a solenidade, os parlamentares puderam falar na tribuna sobre a escolha de cada homenageado e bem como, cada um deles também teve espaço liberado na tribuna para agradecimentos. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o presidente da Mesa Diretora, Oslen Dias “Tuti”, disse que a escolha dos nomes dos homenageados foram indicações dos próprios vereadores. “É o reconhecimento das pessoas que realmente tem ajudado, que tem feito muita coisa para Alta Floresta e região, então é um título de honraria oferecido com muita alegria”, disse ele.

Vale ressaltar que as homenagens também se estenderam para cidadãos que já faleceram, mas que em vida prestaram relevantes serviços para o município. Nestes casos, um familiar de cada homenageado representou-o durante a solenidade. A equipe do Jornal O Diário acompanhou todo o evento que contou com a presença dos homenageados, das famílias e também de autoridades municipais. Os títulos foram concedidos à: Vera Lúcia Cardoso, Pr. Juarez Cardoso, Roberto Revelino, Valdir Barranco, Fabio Aparecido dos Santos, José Aparecido Pereira, Marcos Luiz Peixoto, Minoru Hoshikawa, Oltamir José, Ivan Rocha, Rosagengela Aparecida, Flavio Alencar, Saturnino José, Jair José Flores, Milton Valentin e Ademir Bruneto. Além disso, foram entregues também títulos póstumos para: Arnaldo Corcino da Rocha, Paulo Cezar Leinig, Arlindo Caioni, Luiz Ferreira e Irene Bricatti Paz.

Um dos homenageados foi o Deputado Estadual Valdir Barranco, que já morou no município entre os anos de 1994 e 1999, onde ingressou na Unemat. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, Valdir ressaltou que tem um carinho muito especial pelo município, especialmente por ter conhecido aqui a sua esposa, onde irão completar 24 anos de casamento. “Tenho muita história e muita gratidão por esse município que tão bem me acolheu; para mim é algo muito importante, porque eu já sou altaflorestense por tudo que já vivi na região e por tudo que Alta Floresta representa para mim, mas ser reconhecido de maneira formal é algo que vamos levar pra sempre”, disse ele. Ao final da cerimônia, foi oferecido um pequeno coffee brack para todos os convidados.

Bruno Felipe

Jornal O Diário