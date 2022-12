ALTA FLORSTA: Workshop debate a importância da Agricultura Familiar no processo da alimentação nas escolas

No ano passado, o município de Alta Floresta não atingiu o limite necessário de participação da Agricultura Familiar na alimentação balanceada nas escolas.

Foi realizado na última quinta-feira, dia 08 de dezembro, o workshop “Construindo Caminhos para a Agricultura Familiar na Alimentação Escolar”, nas dependências da subsede do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), em Alta Floresta. O evento foi convocado pela Câmara de Alimentação Escolar do município e teve o apoio da Secretaria Municipal de Educação e do Instituto Centro de Vida (ICV).

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, Eriberto Muller, presidente da Câmara de Alimentação Escolar, disse que a proposta do workshop é de justamente aproximar as pessoas que tenham algum envolvimento com alimentação escolar no município de Alta Floresta, principalmente a Agricultura Familiar. Agricultores da região participaram do evento como ouvintes e palestrantes, onde foram discutidos diversos pontos, incluindo o processo de participação das chamadas públicas, a formação de cardápios, como se dá a produção regional dos alimentos e a logística de entrega nas escolas para garantir a qualidade da produção. “Tudo isso atrelando essa questão de uma alimentação mais saudável para nossas crianças e também esse olhar do desenvolvimento sustentável, do fortalecimento da Agricultura Familiar porque o município e Estado vão estar adquirindo diretamente dos agricultores familiares e isso é um aporte de economia local também”, disse ele.

Eriberto explicou que no ano passado o município de Alta Floresta não atingiu o limite necessário de participação da Agricultura Familiar na alimentação balanceada nas escolas, muito devido aos agricultores perderem as chamadas públicas ou os produtos que eles produzem não estarem nas chamadas públicas. Por isso, se fez necessário esse workshop para unir ainda mais os agricultores da gestão pública. “A proposta do workshop é aproximar essas pessoas, aproximar o agricultor da prefeitura, da secretaria de educação, do departamento de educação, para poderem saber onde estão os desafios e quais são as oportunidades que podem fazer se essas pessoas começarem a atuar de uma forma diferenciada dentro de todo esse processo”, disse ele.

A participação dos agricultores resultou no diálogo de diversos temas como, por exemplo, a contextualização do PNAE, o conhecimento da produção para melhorar a alimentação escolar, diagnósticos de mercados institucionais em Mato grosso, mapeamento da alimentação escolar nas escolas municipais de Alta Floresta, dentre outros. Estiveram presentes no evento algumas autoridades municipais como o Prefeito Municipal Chico Gamba, a Secretária de Educação Lucineia Matos e representando a Câmara Municipal, a vereadora Ilmarli Teixeira.

Bruno Felipe

Jornal O Diário