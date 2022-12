MT: Operação Taliban cumpre 14 mandados judiciais contra grupo criminoso que age no tráfico de drogas

Sete criminosos envolvidos em uma associação que praticava tráfico de entorpecentes na região de Confresa, no nordeste de Mato Grosso, foram presos nesta terça-feira (29.11) durante a Operação Taliban, da Delegacia da Polícia Civil do município.

Com apoio de equipes da Delegacia Regional e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa, os policiais civis cumpriram 13 mandados de prisão e de busca e apreensão contra alvos investigados por comandar o tráfico. Dois alvos de mandados de prisão ainda são procurados.

De acordo com o delegado Higo Rafael Oliveira, com um dos alvos foram apreendidas drogas, que estavam enterradas no quintal de uma residência.

Entre os presos está um criminoso que, de acordo com a investigação, era o número dois na estrutura da organização criminosa. Dias antes da deflagração da operação, o líder do grupo foi preso em Rondonópolis.

A Operação Taliban cumpriu mandados em cidades de Mato Grosso (Confresa e Rondonópolis), no Pará e Distrito Federal.

“A operação é resultado de uma investigação que vem apurando a ação do grupo e visa coibir o tráfico de drogas e o avanço das organizações criminosas na região”, destacou o delegado Higo Rafael.

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT