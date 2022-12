Criança dá entrada no pronto socorro do H.R após supostamente cair do segundo andar de prédio

A Polícia Militar de Alta Floresta registrou na semana passada uma ocorrência um tanto quanto atípica registrada como abandono de incapaz. De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, tudo começou quando a guarnição da PM foi acionada via 190 pela Assistente Social do Pronto Socorro do Hospital Regional, que relatou ter dado entrada naquela unidade uma criança que foi deixada no local por uma pessoa que se identificou como sendo vizinha da criança, essa vizinha informou que a menor havia caído do segundo andar de um apartamento.

De posse das informações iniciais, a PM se deslocou até o local, onde a genitora da criança já se fazia presente. A polícia obteve a informação de que essa mesma criança já tinha dado entrada no Hospital Regional no dia 01/07/2022, por ter ingerido alta dose de medicação da genitora. Ao tomar conhecimento dos seguidos acidentes com essa criança, a PM então entrou em contato com o Conselho Tutelar de Alta Floresta.

A genitora passou a relatar para a Polícia que paga uma babá para ficar com a criança no período da tarde e quando esta babá sai para o trabalho, a criança fica com os filhos desta babá. No dia do acidente com a criança, a mãe recebeu a ligação da babá informando sobre o ocorrido, mas até aquele momento, ela não sabe exatamente de fato o que aconteceu e que apenas soube que a criança caiu do segundo andar do apartamento onde mora, sendo socorrida por terceiros. De acordo com o boletim médico, após ter sido submetida a exame de ressonância, foi constatado fraturas no rosto da criança. Ela ficou internada aguardando por cirurgia. O Conselho passa a acompanhar o caso.

Bruno Felipe

Jornal O Diário