Liga Nórdica obtém resultado inédito no Torneio das Engenharias do Centro Oeste

No período de 12 a 15 de novembro, Alta Floresta esteve participando em Goiânia de um grandioso evento que reuniu as melhores Ligas Atléticas do Brasil. O evento, denominado TECO (Torneio das Engenharias do Centro-Oeste), visa fomentar o desporto universitário e a integração acadêmica.

A Unemat de Alta Floresta esteve representada pela Liga Norte, presidido pelo acadêmico Rafael Calixto, que levou duas atletas para a competição. Juntas, elas receberam 11 medalhas. Josiele conquistou 6 medalhas e Priscila 5 medalhas, tendo como destaque as medalhas de ouro no futsal feminino e na modalidade de peteca, onde formaram dupla.

A Liga Nórdica, representada pela Unemat fechou a participação em 3º lugar no geral, ficando atrás da IFTO Tocantis e da anfitriã UFG. Essa foi a melhor classificação da história da Unemat a nível nacional, sendo a melhor campanha da instituição de Alta Floresta até agora.

A disputa aconteceu nas modalidades de futsal, vôlei de quadra, handebol, basquete, atletismo, natação, league of legends, CS:GO, peteca, vôlei de areia, fut vôlei, Fifa, tênis, tênis de mesa, sinuca e xadrez.

Além das modalidades esportivas, o evento que marca a integração dos acadêmicos do Centro Oeste contou com 4 dias de muita festa regada a muito Mé.

O Complexo Teco 22 contou com alojamento, arenas, integração, muita música boa, caminhão pipa, brinquedos, área de descanso, área do atleta, bar e muito mais.

Nilson James

MT Esporte