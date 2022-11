Prefeito Valdemar Gamba lidera comitiva municipal no TCE em Movimento

O prefeito de Alta Floresta Valdemar Gamba liderou a comitiva municipal que participou do TCE em Movimento nos dias 8, 9 e 10 de novembro em Sinop. O evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso mobilizou conselheiros e o corpo técnico da corte de contas, prefeitos, vereadores e representantes de 31 municípios da região Norte do Estado.

A comitiva de Alta Floresta contou com a presença da primeira-dama Vilma Boaro Gamba, do secretário municipal de Fazenda, Paulo Moreira, da secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, da secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite, Ana Lucia Almeida Santos Sandmann do departamento de contabilidade, o diretor de administração escolar Waldiney Trujillo e Valéria Magri Albino da controladoria geral do município.

Além de sustentabilidade fiscal, desenvolvimento, competência e soluções inovadoras, a comitiva de Alta Floresta participou da apresentação das ferramentas que o TCE já oferece para melhoria da gestão pública, como, por exemplo, os comitês temáticos, mesas técnicas e o programa de gerenciamento do planejamento estratégico (GPE).

O prefeito Valdemar Gamba frisa que esta é mais uma das ações do Tribunal de Contas com foco na capacitação da gestão municipal. O prefeito considerou importante a formação técnica para que a administração pública possa prestar serviço eficiente.

Diretoria de Comunicação