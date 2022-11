Mato Grosso recebe 19.440 doses de vacina para a faixa etária de seis meses a três anos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) recebeu, na manhã desta sexta-feira (11.11), 19.440 doses da vacina Pfizer, destinada ao público de seis meses de idade e a menores de três anos. De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, este quantitativo deverá ser destinado à aplicação de três doses prioritariamente em crianças com comorbidades.

Entre os dias 11 e 18 de novembro, o Ministério da Saúde treinará as equipes do Estado e dos municípios para a aplicação da vacina. Por isso, as doses serão distribuídas às regionais a partir de 16 de novembro.

Na primeira etapa de distribuição dos imunizantes, será enviado a quantidade relativa à aplicação das 1ª e 2ª doses. Seguindo a orientação do Governo Federal, o restante destinado à terceira dose será armazenado, para encaminhamento futuro.

“Como não há previsão de envio de mais doses para esta faixa-etária, é importante que os municípios sigam as orientações e diretrizes do Plano Nacional de Imunizações, para que tenhamos êxito nesta dinâmica”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes.

As comorbidades contempladas nesta faixa-etária foram estipuladas pelo próprio Ministério da Saúde e podem ser acessadas no documento ao final da matéria. A logística de aplicação de vacinas é desenvolvida pelas prefeituras. Para mais informações relativas à vacinação, o cidadão deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde do seu município.

Ana Lazarini | SES-MT