Acompanhamento técnico de cultivo experimental da lavoura de mandioca

A Gestão municipal através Secretaria de Agricultura acompanha passo a passo os produtores que participam do Programa Paranaíta + Agro. Na última terça 08 de Novembro, a equipe da Secretária Taloana Garcia esteve nas propriedades rurais vistoriando o plantio Experimental da lavoura de mandioca.

Na ocasião a técnica Dayene Magri observou o desenvolvimento do plantio e passou orientações aos produtores para uma melhor condução da cultura. Este experimento é um estudo para averiguar a adaptação desta variedade de mandioca em nossa região. Segundo a técnica responsável foi constatado que o plantio está se desenvolvendo muito bem no solo, inclusive com boa qualidade na rama, destacando que em breve será analisado o teor do amido, e a produção poderá ser destinada para processamento em fecularia ou farinheira.

O Prefeito Osmar Moreira está otimista com as atividades nesta lavoura, pois a produção de seus derivados, principalmente a extração de fécula, é uma inovação no município de Paranaíta, oportunizando aos produtores uma nova experiência no campo, gerando mais rentabilidade para o pequeno produtor rural.

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães

Assessoria de Imprensa