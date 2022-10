Aluna da Escola Marinês de Fátima lança livro infantil, com histórias e ilustrações de própria autoria

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 13 de outubro, o lançamento do livro infantil “Fábulas Encantadoras” escrita pela aluna da Escola Marinês de Fátima, Stella Sousa Marques. O lançamento ocorreu nas dependências da Escola Marinês e além de diretores e professores, o evento contou ainda com a presença de diversas autoridades municipais, dentre elas a Secretária de Cultura e Juventude Elisa Gomes, a diretora da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Alta Floresta, Edileuza da Cruz e representando a Câmara Municipal, a vereadora Ilmarli Teixeira.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, a mãe de Stella, Elisângela Sousa, disse que a ideia do livro surgiu, pois Stella sempre gostou de ler e de desenhar, foi quando ela decidiu montar um livro sobre suas fábulas. A partir de então, a professora orientadora Maria Dirce dos Santos começou a buscar parcerias para que o livro pudesse ser divulgado. Com a parceria da Secretaria de Estado de Educação, do programa Alfabetiza MT, da Escola Marinês e também da DRE, foi possível fazer a criação do livro, que traz histórias e ilustrações feitas pela própria Stella. “Estou feliz duas vezes, como mãe e como educadora; que este livro sirva de incentivo para as demais crianças”, disse Elisângela.

Stella está no 03º ano do ensino fundamental e tem apenas 09 aninhos, e não é a primeira vez que tem o seu nome em destaque. No ano passado, Stella ganhou em terceiro lugar um concurso de desenho feito entre as escolas do município. “Isso nos honra e enaltece a cultura e a arte do nosso município de Alta Floresta”, disse Elisângela. Em entrevista para a nossa equipe, Stella disse que estava muito feliz com o lançamento do livro e que já está se preparando para o próximo. “Eu gostava de pintar e escrever, aí eu tive essa ideia de criar esses personagens; eu estou muito feliz”, disse Stella.

Bruno Felipe / Jornal O Diário