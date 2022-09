Quase 400 animais foram vacinados em único ponto durante a Vacinação Antirrábica em Alta Floresta

No último sábado, dia 17 de setembro, foi realizado no perímetro urbano de Alta Floresta a primeira etapa da Vacinação Antirrábica 2022. As vacinas foram destinadas para cães e gatos, e os interessados tiveram que ir até os pontos de vacinação, que foi fixado em vários locais da cidade. No bairro Bom Pastor, aproximadamente 325 animais foram imunizados. Cerca de 600 doses foram enviadas para a vacinação neste ponto e as que sobraram serão utilizadas na próxima fase da vacinação. “Foi bem tranquilo, mas teve bastante procura também. A gente sempre tem um estoque a mais, mas essa é faixa mais ou menos que vacinamos aqui na Bom Pastor, de 300 a 400 animais”, disse Aline da Silveira, Agente de Endemias, durante entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

Vale ressaltar que a vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos. Cachorros devem receber a primeira dose aos 6 meses de idade, ou de acordo com a recomendação do médico veterinário responsável. Apesar de ser uma doença controlada, a raiva é muito grave e causa grande preocupação tanto aos donos de animais de estimação quanto às autoridades brasileiras. A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis. A doença é fatal em quase 100% dos casos, sendo uma zoonose que pode também afetar o ser humano e por isso os cuidados se redobram no combate e prevenção da doença.

No próximo sábado, dia 24, outros pontos da cidade serão disponibilizados para uma nova fase da vacinação. São eles: São José Operário (Pátio da Igreja Católica); Setores RI, B e D (Pátio da Amoribe); Boa Nova (Pátio da Igreja Católica); Setores E, G e GS (Pátio da Igreja Católica e São Francisco); Setores A e C (em frente a Secretaria de Educação); e Setores F, H e J (Pátio da Igreja Luterana). Fique atento e leve o seu pet para se vacinar!

Bruno Felipe / Jornal O Diário