Ruas do Bairro Boa Vista começam a receber revestimento asfáltico

O projeto de pavimentação asfáltica do Bairro Boa Vista que por muito tempo foi apenas um sonho agora é realidade e está prestes a ser concluído graças à parceria dos moradores com a Prefeitura de Alta Floresta.

Na manhã desta terça-feira (19.07) o prefeito Valdemar Gamba e os vereadores Claudinei de Souza Jesus e Derci Paulo Trevisan (Pitoco) acompanharam o início das obras de aplicação do revestimento (capa asfáltica). Nesta etapa a empresa especializada contratada pelos moradores vai pavimentar aproximadamente 25 mil metros quadrados.

Nesta parceria, seguindo com o propósito de levar melhorias para a qualidade de vida da população, a Prefeitura de Alta Floresta realizou toda a parte de terraplanagem preparando com maquinários próprios a base, a sub-base e também o subleito.

“Tenho muito que agradecer o prefeito Chico Gamba por ter atendido o nosso pedido e feito esta parceria e hoje estamos acompanhando a execução da parte final do asfalto que será feito pela empresa que a comunidade contratou”, agradeceu o vereador Claudinei de Jesus.

“Em nome de todos os moradores do bairro novamente a gente vem agradecer ao prefeito Chico Gamba e ao vereador Claudinei que prometeram e cumpriram e em breve o asfalto será finalizado uma obra de qualidade”, disse o vice-presidente da associação de moradores, Wellington Cripaldi.

O prefeito destacou a importância da parceria com os moradores para a execução da pavimentação asfáltica. “Eu sempre disse que onde tem parceria fortalece muito as ações e aqui no Bairro Boa Vista nós tivemos a oportunidade de fazermos esta parceria com a comunidade para fazermos toda a terraplanagem, agora está em execução a capa asfáltica e em breve estaremos entregando essa pavimentação para a comunidade”, disse o prefeito.

Diretoria de Comunicação