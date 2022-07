Prefeitura está sem material para fazer novas trocas de lâmpadas

Foi aprovado por unanimidade na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta, realizada na última terça-feira 28/06, o Projeto de Lei n° 015/2022 que qualifica o serviço de manutenção do sistema de iluminação pública como serviço essencial para o município de Alta Floresta. A autoria deste projeto é do vereador Bernardo Patrício, e em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, ele explicou que o PL tem como principal objetivo facilitar para população o acesso à troca de lâmpadas, uma vez que atualmente existe um grande transtorno em cima disso.

Segundo ele, os parlamentares da Câmara frequentemente são acionados pela população para que eles façam a troca das lâmpadas, porém, este trabalho só pode ser feito pelo Executivo Municipal. Ele salientou que além dos próprios parlamentares, a população também aciona a imprensa, uma vez que quando solicitado à prefeitura, segundo ele, o trabalho na maioria das vezes não é atendido. “Com esse projeto o cidadão vai ter um poste com número e identificado, ele vai ligar para a prefeitura e com certeza a prefeitura vai colocar um telefone de iluminação pública; aguardamos a sanção do prefeito Chico Gamba”, disse ele.

A equipe do Jornal O Diário procurou a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Prefeitura Municipal para maiores esclarecimentos e de acordo com as informações repassadas à nossa equipe, atualmente o número da central da Prefeitura (66 3512 3100) é o canal onde o cidadão pode fazer sua solicitação. Segundo a ASCOM, o cidadão precisa preencher um protocolo e posteriormente a equipe de iluminação pública irá até o local informado para fazer a troca. A informação é de que o Executivo está organizando um meio virtual para receber estes pedidos com o intuito de facilitar o acesso dos cidadãos.

Ocorre que, nossa equipe apurou que atualmente a prefeitura está sem material para realizar a troca das lâmpadas, mas que recentemente foi realizada uma licitação, porém até agora nenhum novo material foi adquirido.

