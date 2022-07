Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 310 milhões em Alta Floresta

O Governo de Mato Grosso investiu mais de R$ 310 milhões em Alta Floresta nos últimos três anos. O principal investimento no município é a construção do novo Hospital Regional de Alta Floresta, avaliado em R$ 112,3 milhões, e cuja ordem de serviço vai ser assinada nesta terça-feira (28) pelo governador Mauro Mendes.

A unidade de saúde contará com 111 leitos de enfermaria e 40 unidades de terapia intensiva (UTIs) adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. O hospital também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

Com investimento de R$ 6,3 milhões, o Governo de Mato Grosso também investiu em melhorias no atual Hospital Regional, como a construção da Rede de Frio, reforma da Unidade de Terapia Intensiva e cozinha, entrega de duas ambulâncias, 475 equipamentos hospitalares, 253 mobiliários hospitalares e doação de um cardioversor e monitor multiparâmetro.

Infraestrutura

Para a infraestrutura, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) destinou R$ 180,8 milhões. Uma das principais obras em Alta Floresta é a manutenção de 87,3 km da MT-206/208, entre a MT-208 e o Rio Paranatinga. Com investimento de R$ 57,9 milhões, o recurso foi repassado para a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, que ficou responsável pela realização da obra.

Outro trecho que vai passar por uma restauração são 92,8 km da MT-208, entre a MT-325 e a MT-160, no valor de R$ 31,6 milhões. Já na MT-325 serão asfaltados 20,3 km, na região da Escola Rural, no valor de R$ 19,6 milhões.

Ainda na MT-325 há a construção de uma ponte de 550 metros sobre o Rio Teles Pires avaliada em R$ 22 milhões. A ponte está em estágios iniciais e já foram executadas 15% das obras.

Por meio de convênios, o Governo também fez o repasse de mais de R$ 43 milhões para a manutenção de diversas ruas e avenidas em Alta Floresta, como também para a compra de material para a restauração de asfaltos e construção do Centro de Convivência dos Idosos.

A Sinfra também irá investir R$ 7 milhões para a construção de uma ponte de 100 metros sobre o Rio Paranaíta, na MT-208. A ordem foi assinada nesta segunda-feira (27.06).

Máquinas

No valor de R$ 2,8 milhões, a Secretaria de Estado de Agricultura familiar (Seaf) realizou a entrega de um caminhão refrigerador, duas patrulhas mecanizadas (trator case 110, carreta basculante e grade aradora), uma motoniveladora, uma pá-carregadeira, uma escavadeira hidráulica, uma caminhonete, duas ensiladeiras, um microtrator, um secador rotativo para café, nove tanques resfriadores, três ordenhadeiras mecânicas, 500 doses de sêmen bovino, 500 toneladas de calcário, 60 caixas de mel e uma unidade de referência.

Educação

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) fez o investimento de R$ 2 milhões no município de Alta Floresta. Cerca de R$ 1,4 milhão foi destinado para a aquisição de computadores para professores da rede estadual e para custear a contratação de serviço de internet desses profissionais. A medida se fez necessária para garantir a continuidade das aulas durante a pandemia da covid-19.

A Seduc também fez a entrega de 147 aparelhos de ar-condicionado, 61 conjuntos de mesa para refeitório, professor e equipamentos mobiliários para as escolas da rede estadual; manutenção na Escola Estadual Ludovico da Riva Neto, Boa Esperança e Manuel Bandeira; e implantação da Diretoria Regional de Educação. Essas obras e ações somam R$ 597,6 mil.

Social

As ações sociais em Alta Floresta somaram mais de R$ 5,6 milhões. Pelo MTPAR, R$ 2,9 milhões estão sendo investidos para a construção de 213 casas. Já 2,1 milhões foram destinados para atender mais de mil famílias com vulnerabilidade social por meio de transferência de renda desde 2021.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) distribuiu 4,5 mil cestas básicas, 3,1 mil cobertores e 665 filtros de barro. Para essas ações, o Governo utilizou mais de R$ 527 mil.

Outras ações

Por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), o Governo de Mato Grosso investiu pouco mais de R$ 871,7 mil em ações e execução de projetos culturais e esportivos, além de incentivo a empreendimentos criativos.

O Governo também investiu R$ 585 mil em empréstimos para estimular as empresas comerciais varejistas e de prestação de serviços; R$ 638,9 mil para a compra de uma viatura para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso em Alta floresta e R$ 101,2 mil para a compra de uma pick-up para a unidade local do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea).

José Lucas Salvani | Secom-MT