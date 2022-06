Secretaria de Educação participa de formação sobre programas educacionais

A prestação de contas no setor público, seja qual for, é imprescindível para gestores de órgãos e entidades. A Prefeitura de Alta Floresta entende que, por meio dela, é possível alcançar a regularidade da gestão e a transparência na administração pública. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação enviou representantes para participarem do Curso de Capacitação Técnica Presencial do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE-CO), nos dias 20 e 21 em Sinop.

Disponibilizado aos municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), a capacitação foi desenvolvida em conjunto com a Secretaria de Educação do Mato Grosso (SEDUC-MT) e com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Mato Grosso (Undime-MT).

O público-alvo foi formado por gestores do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Programa Nacional do Transporte Escolar (PNATE) e Caminho na escola. Participaram também, técnicos do órgão central da Seduc-MT, técnicos da Undime-MT, diretores e coordenadores da gestão pedagógica, Gestão Escolar e de Rede e Gestão Financeira das DREs, gestores educacionais e tesoureiros de Conselho Deliberativo das Comunidades Escolares de 15 municípios da região.

O objetivo principal do Curso foi esclarecer os procedimentos de adesão, execução e prestação de contas dos Programas do FNDE: PDDE, PNATE e Caminho da Escola; bem como apresentar as formas públicas de monitoramento dos mesmos, ouvindo as demandas dos gestores e intermediando a solução das mesmas junto ao FNDE, SEDUC-MT e Undime-MT.

A Secretaria Municipal de Educação enviou para esta capacitação Edemilson Lourenço Lima, responsável pelo departamento de programas, projetos e convênios, a assessora da prestação de contas, Kezia Fidelis, e o assessor pedagógico Waldiney Trujillo.

A formação apresentou para os gestores novas plataformas para melhorar o gerenciamento do fluxo da gestão dos programas PDDE e PNATE. Os profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta também tiveram acesso a orientações sobre a gestão na prática dos recursos que estão represados na conta das escolas dando celeridade nas ações.

“Esse encontro foi de grande relevância, trouxe bastante novidades, inclusive, com explicações das novas resoluções para que os municípios tenham maior facilidade na gestão dos recursos do FNDE – grande tônica do evento. Então, além da relevância, a capacitação serviu de nivelamento e balizamento no tocante a gestão desses recursos e clarificou muitos pontos para que a gente consiga fazer uma gestão mais eficaz e mais eficiente dos recursos públicos”, destacou Waldiney Trujillo.

Para ele a administração está no caminho certo e o acesso a novas ferramentas vai implementar muito mais as atividades que vem sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, com relação às fontes de recursos junto ao FNDE.

“As novas ferramentas darão maior agilidade na gestão das políticas públicas tornando cada vez mais a gestão eficiente e mais eficaz. A forma com que a Secretaria Municipal de Educação vem sendo estruturada vai possibilitar alinhar todas as questões, principalmente a gestão de recursos do FNDE, para proporcionar melhores resultados, acrescentou.

“Esse curso foi de muita importância pois as dúvidas em relação ao FNDE, PNATE e ao PDDE são pertinentes porque envolvem os recursos públicos do município. Então, enviar esses servidores para essa capacitação é um dos primeiros passos para que nós possamos fortalecer cada vez mais o conhecimento e a capacidade técnica dos nossos servidores da educação municipal”, enfatizou a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos.

