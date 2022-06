Deputado Carlos Bezerra reafirma compromisso com pavimentação de R$ 6 milhões para o Jardim Oliveiras

A agenda do prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, nesta quarta-feira (22.06) foi altamente produtiva e com resultados positivos para o município. Empenhado em viabilizar a liberação do convênio para a pavimentação do bairro Jardim das Oliveiras, o prefeito se reuniu com o deputado federal Carlos Bezerra, autor da emenda parlamentar para execução da obra, e pediu apoio do parlamentar para a liberação do convênio junto ao Governo do Estado antes do período eleitoral.

O prefeito Valdemar Gamba explicou ao deputado que o projeto elaborado pelo município e protocolado junto ao Governo do Estado está em análise na SINFRA-MT, mas depende da aprovação para ser assinado.

O deputado Carlos Bezerra se comprometeu em fazer gestão junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA-MT), para a assinatura do convênio e liberação dos recursos. A obra está estimada em R$ 6 milhões.

Diretoria de Comunicação