Apiacás esteve no município de Nova Monte Verde nesse último final de semana, onde participou da 1° Copa da Amizade de Futsal. 05 equipes marcaram presença entre: sub 11,sub13,sub15 e o adulto masculino e feminino.

Segundo o diretor de Esportes o Elias Balbino Martins, foi uma excelente competição onde Apiacás chegou em todas as finais, ficando com o título de campeã no feminino adulto e vice-campeão nas demais equipes.

“Quero agradecer o apoio do prefeito Júlio César, da vice-prefeita Fabiana Pessoa, toda equipe do departamento de esportes e aos atletas que representaram muito bem Apiacás” finalizou ele.