Botelho debate melhorias com agentes comunitários de Alta Floresta

Recepcionado pelo vereador Douglas Teixeira (PSC), o deputado Eduardo Botelho (União), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, esteve na Câmara Municipal de Alta Floresta – Plenário “Arnaldo Corcino da Rocha”, na sexta-feira (17). Momento em que debateu melhorias com os agentes comunitários de saúde – ACS´s e os agente comunitários de endemias – ACE´s; os profissionais que receberam 149 tablets para otimizar o trabalho e modernizar o sistema de saúde, produtos adquiridos via emenda de Botelho no valor de R$ 170 mil.

Os agentes também solicitaram o intermédio de Botelho junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) para a efetivação dos agentes comunitários de saúde (ACS’s) e agentes de combate à endemia (ACE’s), com base na Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006 para garantir a certificação.

Há sete anos, Rosana Gomes Mendes é agente de saúde e está feliz com o apoio. “Quando falaram que o deputado Botelho disponibilizou uma verba para isso, a gente ficou muito feliz e já está em mãos otimizando o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer ao deputado Eduardo Botelho, porque os agentes comunitários de saúde têm melhores condições de trabalho. Também fiz uma reivindicação ao presidente Botelho, sobre a nossa certificação junto ao Tribunal de Contas, que é muito importante para que possamos ter os mesmos direitos dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Alta Floresta”, disse Rosana, ao acrescentar que estão precisando desse documento para garantir benefícios do governo federal e dos servidores públicos.

Botelho explicou que já há lei municipal que garante os direitos desses profissionais, contudo precisa ser validado pelo Tribunal de Contas. “Fiz o compromisso de ir ao tribunal, pois não vejo dificuldade, uma vez que já foi reconhecido em Cuiabá e acredito que vá ser estendido para cá. Eles vão ter um resultado positivo para efetivá-los na prefeitura de Alta Floresta. Por isso, é importante essa aproximação do parlamento com os municípios, aqui em Alta Floresta e região realizamos reuniões muito proveitosas. Nós estamos satisfeitos com o resultado e vamos trabalhar obras e emendas para contemplar os bairros daqui da cidade que ainda não têm asfalto. Já tem o Jardim Universitário que estamos asfaltando e garanti mais um bairro para 2023 e, assim por diante, vamos trabalhando pela cidade”, destacou Botelho, que foi o entrevistado no programa Olho Vivo Dia, apresentado por Oliveira Dias, na TV Nativa, de Alta Floresta.

“A gente fica muito satisfeito em poder recepcionar o deputado e ver que ele tem serviços prestados para Alta Floresta. À exemplo dos tablets e a garantia de viabilizar a certificação e homologação no Tribunal de Contas, que o deputado garantiu para a próxima semana vai verificar essa situação. Então, o deputado tem defendido a bandeira dos agentes e nós estamos muito felizes com a atuação do deputado na região. Agradecemos ao deputado todos os recursos que ele destinou para a cidade”, afirmou o vereador Douglas Teixeira.

PAVIMENTAÇÃO – Junto com as lideranças, Botelho percorreu alguns bairros de Alta Floresta, conferiu a necessidade da pavimentação. Os moradores do Jardim Universitário estão ansiosos pelos investimentos, que promoverão asfalto em 100% do bairro, através de emendas do deputado e recursos federais.

“Estou feliz demais da conta, não vou nem dormir com essa notícia”, comemorou Antônio Martins de Castro, morador do bairro há 18 anos.

O prefeito Valdemar Gamba (PSD), popular Chico Gamba, agradeceu a presença do deputado e as ações para a cidade.

“O deputado já tem mandado recursos para Alta floresta, é muito importante esse trabalho em parceria e que nos prestigia visitando nossa cidade, é sempre muito bem-vindo. Nossos agentes faziam o trabalho manual, agora tem os tablets, muito mais agilidade. Também está trabalhando pela grande demanda de asfalto, contribuindo muito com a saúde da nossa população”, afirmou Gamba.

TRABALHO – O trabalho por Mato Grosso segue a todo vapor. Para a região do extremo Norte, Botelho fez diversas indicações de melhorias. Somente para Alta Floresta solicitou ao governo: escavadeira hidráulica, motoniveladora, dois ônibus escolar, van para transportar pacientes, patrulha mecanizada, caminhão. Pediu a pavimentação asfáltica para as ruas H-12 e H-13, setor RI e Rua B-3, setor B; recuperação asfáltica da MT-208 e MT-320, no trecho de Alta Floresta a Nova Santa Helena. E, destinou convênio para a pavimentação asfáltica do Jardim Universitário, que será 100% asfaltado graças à parceria de Botelho e de recursos da União.

Para a saúde, indicou a construção UPA 24 HORAS e a implantação de leitos de UTIs e de Hemodiálise no Hospital Regional Albert Sabin.

O deputado também fez gestão junto ao Comando do 6° Distrito Naval da Marinha do Brasil, para a instalação da Delegacia Fluvial em Alta Floresta. E trabalha pela regularização fundiária dos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

