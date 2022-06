Debate de ações com lideranças de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Apiacás

Depois de visitar Carlinda, Paranaíta e Alta Floresta, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União), se reuniu com lideranças de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Apiacás. Foram dois dias de debates sobre melhorias em todos os setores essenciais, especialmente, infraestrutura, já que há grande demanda para pavimentação e pontes de concreto na região, além de ações para o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção da regularização fundiária.

Na Câmara Municipal de Nova Bandeirantes -Plenário Orlando Barbosa de Faria, Botelho destacou seu trabalho, que rendeu investimentos ao município, neste ano, na ordem de R$ 2,4 milhões, para reforma da Praça Natal; aquisição de caminhão caçamba e reforma de escola, ambas para atender o distrito de Japuranã, entregou calcário para agricultura familiar e está em andamento a construção de poço artesiano e aquisição de ônibus escolar.

“Nossa admiração ao povo de Nova Bandeirantes, que acreditou nesse lugar e viabilizou a economia daqui e está tornando um dos grandes municípios do estado. Essa é a minha parceria com esse município para trabalhar junto, viabilizar recursos e, principalmente, para aqueles assentados, ajudando a viabilizar a agricultura familiar. Estamos trazendo investimentos aqui para melhorar e, muito, a vida dessas pessoas, destinando emendas para praças, equipamentos, para atender os assentados em todas as áreas. Vamos fazer um projeto ainda maior para incentivar a agricultura familiar”, assegurou o deputado.

Prefeito de Nova Bandeirantes, César Augusto Périgo (MDB) agradeceu o apoio. Destacou a reforma da Praça Natal que terá contrapartida da prefeitura e outras melhorias. “Para nós é uma honra, o deputado que tirou o sábado para poder nos atender aqui no município. Além disso, o gabinete do deputado está sempre nos auxiliando. Enviou mais de dois milhões de recursos para o município, mais o apoio do deputado com emendas para construirmos uma praça, no valor de 700 mil reais. A quadra poliesportiva custou 500 mil reais; um caminhão caçamba também no valor de 500 mil reais e outras emendas que vão ajudar Nova Bandeirantes. O assentamento aqui é o maior de Mato Grosso, com mais de 1.400 famílias; temos a produção pecuária, bacia leiteira e agora lavoura. Tenho certeza que com a ajuda do Estado iremos produzir ainda mais melhorando a economia do município”, disse o prefeito.

Trabalho reconhecido também pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Bandeirantes, João Ribeiro Torres, popular João da Marcenaria. “Somos muito gratos pela presença do deputado, que vem ajudando muito o nosso município trazendo emendas. Agradecer também pelo que tem feito à nossa saúde”.

NOVA MONTE VERDE – Em visita às lideranças de Nova Monte Verde, cidade distante 912 km de Cuiabá, Botelho destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido, durante reunião na Câmara Municipal de Nova Monte Verde -Plenário Jessé Baracho, onde debateu melhorias para a população. Neste ano, Botelho já indicou, e os convênios e emendas deverão ser concretizados em breve, na ordem de R$ 2,1 milhões, para a aquisição de ônibus escolar, escavadeira hidráulica, pá carregadeira e caminhão truck.

Os vereadores Chico Sevallo e Evilazio Maltezo, além da vice-prefeita Zenilda Alves, também participaram da reunião e aproveitaram para pedir apoio para investimentos em infraestrutura e esporte.

“O deputado está à disposição do governador para fazer as ações que precisam para crescer da forma que está crescendo. Foi muito bom recebe-lo”, afirmou o vereador Francisco Segallo.

APIACÁS – Com três assentamentos, Apiacás está a 984 km de Cuiabá. A cidade sediou a última reunião do deputado Botelho no nortão de Mato Grosso. O prefeito Júlio César dos Santos e lideranças receberam o parlamentar no sábado (18), na câmara municipal.

Oportunidade em que Botelho também relatou aos participantes sobre o trabalho que a ALMT está desenvolvendo para garantir melhorias em todos os setores, inclusive sobre a perfuração de poços artesianos nas comunidades e regularização fundiária, ações que estão a todo vapor numa parceria com o governo do estado.

“É muito importante o deputado aqui em nosso município. Com certeza vai nos ajudar e precisamos desse apoio para desenvolver. Falamos da rodovia MT-160, que precisa de pavimentação e é o sonho da nossa população”, concluiu o prefeito.

Gabinete do deputado Eduardo Botelho