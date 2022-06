Departamento Municipal de Esportes encerra Campeonatos em Apiacás

A Prefeitura de Apiacás por meio do Departamento Municipal de Esportes encerrou nesse último final e semana o 13º Campeonato de Futebol Suíço Principal, onde disputaram as equipes Atlético de Madri X Colina Azul, e o 11º Campeonato de Futebol Suíço Veterano com Globosat X Arumã. Foram duas partidas bem disputadas que contou com a presença do prefeito Júlio César, vereadores e população para prestigiar. No principal a grande campeã foi a equipe Atlético de Madri e no veterano a equipe campeã foi a do Arumã.

O prefeito Júlio César, parabenizou as quatro equipes que participaram e falou sobre a importância de promover o esporte no município. “ Quero parabenizar em primeiro lugar o Elias e toda equipe do Departamento Municipal de Esportes que não vem medindo esforços para promover várias atividades esportivas em nosso município, desde as crianças, adolescentes, mulheres e os veteranos, sabemos que o esporte melhora a qualidade da saúde, além de reunir as pessoas para um lazer. Deixo aqui também meus parabéns a todas as equipes que participaram desses dois campeonatos, e as duas equipes campeãs”. Diz o prefeito.

Já o diretor de esportes, Elias, agradeceu o apoio que o prefeito vem dando para que o esporte venha se destacar a cada dia. “ Quero agradecer o prefeito pelo apoio que ele sempre nos deu, agradecer toda equipe do esporte que vem trabalhando com muita dedicação. E meu muito obrigado a todas as equipes que participaram, pois, as estrelas do evento foram eles”. Ressalta o diretor.

Assessoria de impresa: Driely Melo