Unidade móvel do hospital de amor já está em Alta Floresta com oferta de exames preventivos gratuitos

Desde terça-feira 07, Alta Floresta passou a contar com uma unidade móvel do Hospital de Amor de Barretos, para atendimentos e realização de exames de mamografia totalmente gratuitos e ficará estacionada aos fundos do Pronto Atendimento Municipal – PAM. A carreta ficará no município permanentemente, realizando exames preventivos de PCCU e mamografia às mulheres já agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A viabilização é uma parceria entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT), Prefeitura Municipal, Comitiva do Bem e o Hospital de Amor. O prefeito Valdemar Gambá devido a compromissos de agenda fora da cidade, enviou o secretario de finanças Paulo Moreira para representa-lo, “o Prefeito esteve em uma reunião em Sinop e aceitou o desafio de bancar os custos desta carreta aqui no município, e depois no consórcio a qual ele é presidente, conversou com os outros cinco prefeitos onde todos concordaram em custear os gastos, é uma conquista dos municípios, da Comitiva do Bem que tem por mais de 20 anos trabalhado nisso, nessa batalha de arrecadar fundos para que se possa tratar das pessoas carentes no Hospital de Câncer que é referência no Brasil e no Mundo”, completou.

Não é somente Alta Floresta que será beneficiada, além deste atendimento permanente, uma unidade móvel está sendo destinada para atender pacientes dos municípios que compõe o CISRAT, “mais uma conquista, mais um sonho a ser realizado, que parecia que estava muito longe da nossa população e é uma conquista para as mulheres da nossa região, este caminhão vai estar em Paranaíta, vai estar em Nova Monte Verde, em Apiacás, em Carlinda, vai estar em Nova Bandeirantes e em Alta Floresta que uma vai permanecer por ser uma cidade maior com um maior número de habitantes, então a pessoa não precisa se deslocar e vai ser atendido lá”, comemorou o Prefeito de Paranaíta Osmar Moreira.

Somente em Alta Floresta serão 300 atendimentos por mês, 150 para cada especialidade. Para passar por atendimentos de referência os pacientes dos municípios que compreendem a região do Alta Tapajós, por se localizarem ao extremo norte do Estado, eram encaminhados ao Hospital de Amor de Barretos ou ao Hospital do Câncer de Cuiabá, “é uma grande economia para o município, melhor comodidade para os pacientes, a gente mesmo estava mandando paciente para Cuiabá e agora poder ser atendido ali dentro do município, com certeza vai ser um marco para saúde não só de Apiacás como da nossa região”, explicou o prefeito de Apiacás Julio César que veio ao município prestigiar o momento.

Conforme Valmir Valverde membro da comitiva do bem, além da carreta o Hospital de Amor instalará um escritório para os procedimentos administrativos necessários, “o escritório já está centralizado será na rua G, vai ter um escritório do hospital ali, onde vai passar todas as orientações para a população, uma coisa muito bem organizada e funcionará maravilhosamente bem”, disse. “Gostaria de agradecer a toda sociedade envolvida, que está contribuindo para que a carreta fique em Alta Floresta e atenda também os municípios do CISRAT, pedimos a compreensão da população quanto aos exames oferecidos nesta primeira etapa, mas em um segundo momento, iremos disponibilizar outros tipos de exames como de pele e próstata, o que estaremos junto à imprensa, divulgando mais detalhes”, completou Valmir.

Para cumprimento do cronograma a equipe do hospital do amor enviou um caminhão para iniciar os atendimentos, já que a carreta que será destinada ao município apresentou um problema no mamógrafo e deve ser regularizado em cerca de duas semanas.

Da redação – Jornal O Diário