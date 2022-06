Acontece dia 25 deste mês o leilão do Hospital do Câncer

O 19º leilão em prol ao Hospital do Amor, Hospital de Câncer de Barretos, será realizado 25 de junho, a partir das 13h00 no Rotary Club de Alta Floresta, apesar de realizar o encontro com um grande almoço, a transmissão do leilão será realizada de forma virtual e será transmitido pelo Agro Canal, em parceria com Ricardo Nicolau Leilões.

O leilão tradicionalmente era realizado no Tatersal do antigo parque de exposições, “a princípio ia ser virtual lá por Sinop, mas, mudamos e será presencial, o canal vai estar aqui e nos prestigiar e transmitir direto, não vamos ter os animais no recinto, porque não tem o recinto no momento, mas, teremos os animais filmados e vai passar no leilão com todo calor humano e com um grande almoço”, explicou Valmir Valverde membro da Comitiva do Bem, que destacou que o Sindicato Rural de Alta Floresta está providenciando um novo espaço para os leilões no espaço que é realizado a Tecno Alta e onde será a nova cede do Senar-MT. O Agro Canal é uma das quatro emissoras de televisão por satélite no Brasil, integrada ao Sistema Brasileiro do Agronegócio e tem sua programação voltada para o agronegócio, exibindo leilões de gado, implementos, entre outros conteúdos.



Da redação – Jornal O Diário