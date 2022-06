Polícias Civis de MT e Pará prendem autor de homicídio ocorrido em Peixoto de Azevedo e que estava foragido há 8 anos

O autor de um homicídio ocorrido em 2013, na cidade de Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso, foi preso nesta sexta-feira (10) pela equipe da Delegacia da Polícia Civil do município, com apoio da polícia paraense.

O autor estava foragido há oito anos e se escondeu na cidade de Novo Progresso, no Pará.

A ação policial contou com apoio da Delegacia de Novo Progresso, que repassou informações relevantes que auxiliaram os policiais civis de Peixoto de Azevedo no cumprimento da ordem judicial.

O crime ocorreu em 15 de dezembro de 2013, no bar da Gaúcha, em Peixoto de Azevedo. O motivo seria por causa de um desentendimento banal. O autor junto com um adolescente efetuou vários disparos de arma de fogo contra duas vítimas no bar da cidade, sendo que somente uma delas sobreviveu.

Após a formalização do mandado de prisão, o autor do homicídio foi encaminhado à unidade prisional.

Assessoria | Polícia Civil-MT