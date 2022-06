Prefeitura entregou 170 escrituras do loteamento Moacir Bezerra

Na manhã do último sábado (04/06) a Prefeitura, por meio as Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, fez a entrega de 170 escrituras de lotes do loteamento Moacir Bezerra. A ação foi realizada no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Casa da Família.

A área denominada Moacir Bezerra (uma homenagem ao pai do ex-prefeito Dr. Asiel Bezerra) e Alvorada, são áreas localizadas entre o Bairro Parque das Nações e Vila Nova que ficaram com pose da prefeitura para uso de interesse social, destinando-se para loteamento e habitação, no total de 199 lotes doados e 213 que serão construídos para habitacionais.

Dando dignidade e trazendo cidadania à população, na Gestão Chico Gamba houve uma averiguação de todos os cadastros que foram contemplados, encontrando alguns que não tinham perfil e/ou não se enquadram nos critérios de doação, trabalho de seriedade e transparência em todos os Departamentos Municipal, foram então formalizados 170 e entregues neste sábado.

Residente no município há 40 anos, Marcelo Sandre, um dos beneficiados, afirmou ser este, um dia marcante de satisfação, que ter o lote próprio é muito importante. “Eu sempre batalhei e acredito que agora, essa gestão, é muito satisfatória, não tenho palavras para decifrar essa administração, prefeitos e vereadores e todos os secretários. É muito comovente e importante receber essa escritura”, pontuou o beneficiário.

Foram entregues 170 autorizações de escrituras, dos 199 lotes, para a entrega das restantes, a Gestão continua o estudo social para que se encontre famílias que se inscreveram e que se encaixem nos requisitos. “Fico feliz de olhar no rosto de cada uma dessas pessoas que está recebendo seus terrenos, com aquela esperança de em um futuro bem próximo de ter a sua casa própria, o seu lugar para cuidar da sua família, então vendo essa felicidade a gente fica muito feliz sabendo da necessidade dessas pessoas, é um bom começo esse terreno para que devagar possa ir construindo a sua casa e ter a casa própria que é o que toda família espera ter na vida”, pontuou o prefeito Valdemar Gamba.

Para o loteamento Residencial Alvorada, serão construídas casas, com cerca de 51m². Neste projeto a MT PAR deverá investir mais de R$ 3 milhões em infraestrutura para a execução da pavimentação asfáltica, drenagem e passeio público. As moradias serão construídas através do Programa Casa Verde e Amarelo do Governo Federal, que é financiado pela Caixa Econômica Federal.

Eliza Gund – Diretoria de Comunicação