Campanhas de Prevenção do HCanMT possuirão ônibus com unidade móvel

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), junto à Estância Bahia e demais parceiros, adquiriu um ônibus equipado para as Campanha de Prevenção. A unidade móvel conta com uma sala de exames de mamografia, um consultório odontológico, um consultório ginecológico e uma sala de coleta de material para exames de laboratório com equipamento para teste de PSA em segundos.

A unidade está sendo inteiramente customizada e equipada para atender as especialidades que compõe as Campanha de Prevenção do HCanMT, que são boca, mama, colo do útero, próstata e pele. Todos os atendimentos são gratuitos e realizados em parceria com os municípios e instituições amigas do Hospital.

“O projeto foi concebido pelo Hospital de Câncer e Estância, que se uniram para atender a principal missão de uma instituição oncológica, que é promover a prevenção. Este ônibus irá percorrer todo Mato Grosso levando cuidado e proporcionando um atendimento humanizado aos cidadãos de todos os cantos do estado”, aponta o Presidente do HCanMT, Dr. Laudemi Moreira Nogueira.

A arrecadação do recurso começou com o 13º Leilão pela Vida, realizado pela Estância Bahia no dia 18 de dezembro de 2021. De lá para cá, com a união de outros parceiros e amigos, o ônibus já foi adquirido e deve ser entregue equipado no final de julho.