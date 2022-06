Prefeitura promove o 12º Passeio Ciclístico em Apiacás

Neste domingo (05) de junho foi realizado o 12° Passeio Ciclístico de Apiacás, um dos maiores eventos do Estado nessa modalidade. O evento tem como tema o dia 18 de Maio “Dia Nacional Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O passeio ciclístico foi um grande sucesso contando com mais de 2.100 inscrições e sorteadas 84 bicicletas para as pessoas que participaram. Durante o Passeio Ciclístico o prefeito Júlio junto com a vice-prefeita Fabiana, os secretários e vereadores também estiveram prestigiando esse grande evento.

O prefeito Júlio César fez questão de acompanhar todo percurso pedalando, totalizando 7 KM passando por todos os bairros da cidade. “ Esse evento já se tornou tradição em Apiacás e eu quero agradecer de forma muito especial a todos os envolvidos, desde a secretária de assistência social e primeira-dama Karyne e sua equipe do CREAS, CRAS e Conselho Tutelar, a secretária de educação Franciane e toda sua equipe, o diretor do Departamento Municipal de Esporte Elias e toda equipe, o secretário Valdecir e sua equipe do Urbanismo, a vice-prefeita Fabiana e sua equipe, Zé Roberto, Franciele da Rádio, Palito, Fábio, Sicredi, polícia militar e polícia civil. Enfim a todos que nos ajudaram a realizar esse grande evento. Sem deixar de parabenizar os nossos patrocinadores que realmente fizeram a diferença, doando as bicicletas e fazendo a festa da criançada. Mais uma vez obrigado a todos. E com certeza ano que vem será muito melhor com a ajuda de todos”. Afirma o prefeito.

O Evento é realizado pela Prefeitura Municipal e organizado pelo Departamento Municipal de Esportes, CREAS e Assistência Social em parceria com as demais secretarias.

Driely Melo – Assessoria