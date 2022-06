FUTSAL – Copas Ariosto e Helena da Riva já tem 50% das vagas ocupadas

A procura por vagas para as Copas Ariosto e Helena da Riva de Futsal seguem movimentada. Das vagas iniciais propostas, a competição já recebeu a confirmação de 12 equipes, sendo 7 delas no masculino e 5 no feminino.

Pela 20ª Copa Ariosto da Riva já estão pré-confirmadas as equipes de Paranaita, Kane Futsal/Kinfuku, Vira Copos, Moreira/Olympike, Semel Sub17, UBB e União Futsal.

Já a 18ª Copa Helena da Riva de Futsal teve a confirmação de 5 equipes, sendo duas delas de Paranaita, Semel Sub17, Aço Norte e uma quinta que ainda busca a definição do nome da equipe.

De acordo com a organização, a previsão de inicio de ambas as competições é para a segunda quinzena de junho.

A inscrição é de mil reais por equipe com toda arrecadação sendo revertida para a premiação do 1º e 2º lugar. Não haverá pagamento de taxa de arbitragem.

Informações e inscrições pelo fone (66) 3903-1167 ou diretamente no Complexo Esportivo Geraldo Ramos.

Sobre as competições

As Copas Ariosto e Helena da Riva de Futsal foram criadas com o objetivo de homenagear o colonizador Ariosto da Riva e esposa Helena da Riva. A competição já virou tradição e é hoje uma das maiores do salonismo da região norte.

Ariosto da Riva, conhecido como o último bandeirantes do século XX, sempre foi adjetivado como símbolo de liderança e de bondade. Em 19 de maio de 1976, fundou a cidade de Alta Floresta, com o propósito de ter uma economia baseada na agricultura. O município foi instalado três anos depois, em 18 de dezembro de 1979.

Na madrugada de 25 de julho de 1992, aos, 76 anos, Ariosto da Riva faleceu em Alta Floresta, vítima de um enfarte agudo de miocárdio. De seus descendentes, restaram três após sua morte: Vicente da Riva, Marília da Riva e Vitória da Riva.

No dia 10 de Fevereiro de 1998 foi a vez de ser registrado a morte de Helena da Riva, esposa de Ariosto da Riva, ambos pioneiros da colonização mato-grossense.

Nilson James – MT Esporte