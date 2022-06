Prefeitura em MT banca R$ 1 mi por 3 shows; Safadão leva R$ 450 mil

A Prefeitura de Campo Verde, sob Alexandre Lopes, vai pagar nada menos que R$ 1 milhão para bancar três dos quatro shows nacionais da 21ª Expoverde, que acontece de 6 a 9 de julho.

Na noite da abertura da feira, que será retomada após dois anos e deve atrair mais de 50 mil pessoas, quem se apresenta é Wesley Safadão. Ele receberá da prefeitura cachê de R$ 450 mil.

No dia seguinte (7), o show é com João Gomes, por R$ 350 mil. A dupla Fernando & Sorocaba se apresenta no dia 9, ao custo de R$ 200 mil aos cofres públicos. O show da dupla Léo & Rapahel, no dia 8, não teve valor do cachê revelado. Os contratos foram assinados no último dia 24.

Assessoria