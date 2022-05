Embarcação com 25 pessoas vira em Abaetetuba, nordeste do PA

Uma embarcação virou neste domingo (29), no rio Campompema, em Abaetetuba, nordeste do Pará. No momento do naufrágio, 25 pessoas estavam no barco, informou o Corpo de Bombeiros. Todos foram resgatados com vida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os momentos de desespero. Nas imagens, embarcações menores tentam ajudar no resgate, enquanto pessoas pedem calma e gritam para salvar as crianças primeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, todos os 25 passageiros foram resgatados sem gravidade. O acidente teria ocorrido por volta das 9h.

Em nota, a Prefeitura de Abaetetuba informou que quatro pessoas, sendo três crianças, foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e que todos os pacientes já foram liberados da unidade.

G1