Tiro e Queda – 24.05.2022

O governador Mauro Mendes e uma grande comitiva estiveram na região no final da ultima semana. Nos discursos, MM procurou anunciar a série de investimentos realizados não só em Ata Floresta, mas em todas as cidades da região. No total, afirmou, foram investidos 1,1 bilhão de reais. Além da cidade polo, os investimentos chegam municípios de Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Carlinda. Na pauta de visitas de MM e comitiva também esteve a cidade de Aripuanã.

Há várias obras estruturantes que estão em andamento e que serão importantes não apenas para a região, como também para todo o estado, já que prepara a região para escoamento de produção agrícola, que servirá para abastecimento do mercado local (estado) e Nacional.

Dentre as obras estão, asfalto novo da MT-206 e as pontes de concreto sobre o Rio Apiacás (240m) e sobre o Rio Bruno I (60,5m).

Além disto, houve assinatura de vários convênios, dentre os quais, construção de ponte de concreto sobre o Rio Paranaíta (90,6m), restauração de 90,2 km da MT-208, entre Alta Floresta e Cotriguaçu, a construção da ponte de concreto (180m) sobre o Rio Apiacás na MT-160; contrato para a construção da ponte sobre o Rio Paranaíta (100m) na MT-208; e ordem de serviço para a restauração de 87,3 km da MT-206/208, entre Alta Floresta e Paranaíta.

Em Nova Bandeirantes, foi dada a autorização para licitar a construção do Complexo do Rio Juruena, na MT-208. O complexo abrange a construção de uma ponte de concreto de 1.360m, no Distrito de Japuranã, além de 59 km de asfalto novo na rodovia.

Mas, também, e não menos importante, a comitiva esteve na cidade e aproveitou, como era de se esperar, para fazer política, afinal de contas, estamos em ano eleitoral e serão eleitos nossos próximos representantes para Senado, Câmara Federal, Assembleia e Governo do Estado, além é claro, da escolha do novo presidente do Brasil.

Entre costuras e conversações, o atual governador Mauro Mendes, em que pese muitas pessoas não se agradarem politicamente com ele, caminha para uma vitória tranquila nas urnas em razão da quantidade de investimentos que tem realizado em várias regiões de Mato Grosso, evidenciando aquilo que já se sabe, quando o político trabalha, as urnas falam por si só.

No passo em que está, basta à Mauro Mendes não cometer nenhum equívoco eleitoral, para que se confirme sua reeleição, e olhe que estamos muito longe até mesmo da definição dos candidatos.

Muitas aguas vão rolar, não tenha dúvida, mas por enquanto o chefe maior do estado de Mato Grosso está caminhando em águas limpas, com tendência a chegar tranquilo à outra margem.

Até porque, como a exemplo das ultimas eleições gerais em que o cargo de presidente estava em disputa, a tendência é de polarização, com as atenções de todo o país voltado à eleição do sucessor da presidência do Brasil. Atualmente há dois nomes fortes, do próprio atual presidente, concorrendo à reeleição e do ex-presidente Lula, que até já se lançou como candidato à vaga da oposição na corrida presidencial.

Com a polarização Reinstalada, a discussão em torno dos outros cargos será menor, mas não será menos importante…