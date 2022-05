Ações de iniciativa privada garantem entrega de alimentos à Assistência Social

Na última semana a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania recebeu alimentos que foram arrecadados por meio de ações desenvolvidas no município. A reinauguração da Cometa Moto Center e o aniversário do advogado Lucas Barella.

“Tivemos um momento de felicidade, mas o mais importante de tudo, é estender isso a todas as pessoas que a gente pôde ajudar graças a doação de vocês. A gente traz uma Alta Floresta melhor para quem não estava lá presente, mas que precisa da presença do município. Quero agradecer a Mariney que está ajudando a gente destinar a quem realmente precisa, estou entrando aqui como um meio, mas com certeza o fim de tudo isso é ajustado através de você. Vamos fazer disso uma tradição”, destacou Barella.

Ao todo foram entregues 15 cestas básicas, que foram arrecadadas com a festa de aniversário. Cestas estas doadas ao Centro de Referência em Assistência Social – CRAS Conviver, localizada no setor E.

“Nós, enquanto secretaria de Assistência Social, eu enquanto secretária, quero agradecer ao Lucas Barella por essa ação linda que foi, comemorar o aniversário dele e ao mesmo tempo fazer uma ação social, ele está contribuindo e gostaria que motivasse mais pessoas a fazer isso porque as necessidades da nossa secretaria, as pessoas que a gente atende, é muito grande. Em nome de toda a secretaria, muito obrigada”, pontuou a secretária de Assistência Social, Mariney Munhoz.

A reinauguração da empresa Cometa Moto Center também garantiu a arrecadação e entrega de alimentos à secretaria, que atenderão famílias cadastradas junto a Assistência Social e Cidadania.

Diretoria de Comunicação